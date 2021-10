Paris (AFP). Ligue 1: Lyon laisse Paris sur la voix royale, Metz relégué

Et Lyon craqua La 36e journée de Ligue 1 a quasiment sonné le glas des espoirs de titre de l'OL, qui a sombré à Caen (3-0) et laissé Paris sur une voie royale vers son troisième sacre d'affilé. . Lyon s'effondre à Caen "Lorsqu'on perd 3 à 0 à Caen, c'est qu'on ne mérite pas le titre". La phrase, en forme de sentence, a été prononcée par Hubert Fournier, forcément déçu d'avoir vu son équipe sombrer à D'Ornano et de devoir dire adieu à la première place. Car à présent, le suspense n'est plus que mathématique, donc infime. A deux journées du terme, l'OL compte six points de retard sur le PSG, qui a étrillé Guingamp la veille (6-0). Un score qui a par ailleurs permis aux Parisiens de soigner leur différence de buts, désormais largement à leur avantage de sept unités sur les Lyonnais. Un avantage qui sera très difficile à combler pour l'OL, quand bien même il profiterait de deux faux pas de son rival. Un scenario assez improbable, alors que le PSG n'aura besoin que d'un nul à Montpellier pour être sacré dès la prochaine journée, samedi prochain. Si le titre s'envole pour Lyon, sa deuxième place, directement qualificative pour la Ligue des champions, peut encore être contestée par Monaco, qui reviendrait à trois longueurs en cas de succès à Marseille dimanche. L'OL devra donc se remobiliser contre Bordeaux pour offrir à ses supporteurs et à son futur "grand stade" des mardis et des mercredis de frisson en C1 la saison prochaine. Face à la furia caennaise, les Lyonnais ont craqué en trois minutes en fin de première période avec Benezet dans le rôle du bourreau. Le milieu offensif a d'abord vu son centre rentrant passer dans une forêt de joueurs avant de surprendre Lopes (41e). Le suppléant de Julien Féret a ensuite doublé le score grâce au poteau, après un petit slalom dans la surface (44e), avant que Privat n'alourdisse l'addition en fin de match (85e). Mais l'autre héros de Caen fut Rémy Vercoutre, qui a mis de côté ses onze années passées à l'OL pour éc?urer ses anciens adversaires avec huit arrêts déterminants dont quatre duels remportés, qui ont aussi contribué à rapprocher son équipe du maintien. . Bordeaux fête Lescure, avec l'Europe en tête Pour la dernière au stade Chaban-Delmas, les Girondins ont fait en sorte que la fête soit encore plus belle, avec un match enlevé aux alllures vintage face à son vieux rival nantais (2-1) et une victoire qui sent bon l'Europe. Car Bordeaux, non content de s'approcher à une longueur de Saint-Etienne (5e), s'accroche fermement à sa 6e place (avec six points d'avance sur Montpellier et Lille), également susceptible de lui ouvrir les portes de l'Europa League si Paris remporte la Coupe de France le 30 mai contre Auxerre (L2). . Metz en Ligue 2, Evian y est presque Le sort des Messins était connu et ce n'était plus qu'une question de temps. La lourde défaite à domicile face Lorient (4-0), qui respire un peu mieux du même coup, est venu la régler de façon sommaire. Le club mosellan, qui accuse un retard irrattrapable de onze points sur Reims (17e), est donc le deuxième à descendre à l'étage inférieur, après Lens la semaine passée. Le troisième malheureux élu devrait être Evian/Thonon (18e), qui a perdu (3-2) "le match de la peur" sur sa pelouse d'Annecy face à Reims dans un match complètement fou et qui va forcément laisser des traces. Ngog a ouvert le score avant d'égaliser à 2-2 pour les Rémois, avant que Moukandjo ne propulse les Champenois quatre points devant les Hauts-Savoyards. Un retard qui risque d'être trop difficile à combler pour les hommes de Pascal Dupraz, pourtant rompus à l'exercice. Comme Lorient (14e), Toulouse (16e) est un autre grand gagnant de la soirée. Mené par deux fois au score par Lille, le TFC mû par son instinct de survie, a su revenir à chaque fois à hauteur par Ben Yedder et Trejo, avant que Braithwaite n'offre le succès à son équipe (3-2). Résultats de la 36e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Paris SG - Guingamp 6 - 0 samedi Caen - Lyon 3 - 0

