Séville (Espagne) (AFP). Espagne: au moins trois morts dans le crash d'un avion militaire A400M

Au moins trois personnes sont mortes et deux ont été grièvement blessées dans l'accident d'un avion de transport militaire A400M qui s'est écrasé samedi près de Séville, dans le sud de l'Espagne, ont indiqué les services de secours. "Il y a au moins trois morts et deux blessés graves", a déclaré à l'AFP une porte-parole des services de secours. Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy, qui a annoncé l'accident depuis Tenerife, aux îles Canaries, avait déclaré qu'il y avait "huit à dix personnes à bord". Des sources aéronautiques ont précisé qu'il s'agissait du nouvel avion de transport militaire Airbus A400M. L'aéroport de Séville a été brièvement fermé au trafic commercial. "La brigade des pompiers est occupée sur le site de l'accident, en dehors du périmètre de l'aéroport", avait indiqué le gestionnaire des aéroports espagnols AENA sur son compte Twitter. Il a rouvert a 14H15 locales (12H15 GMT), selon AENA. Le constructeur Airbus Defence and Space, filiale du groupe aéronautique européen qui assemble l'A400M dans son usine de Séville, en Andalousie, a indiqué dans un communiqué que cet avion était destiné à la Turquie. Airbus n'a pas été en mesure de donner des détails sur l'accident, mais a constitué une cellule de crise, selon un porte-parole. Un vol d'essai, avant qu'un nouvel appareil soit livré au client, s'effectue généralement avec un équipage réduit. Il s'agit du premier accident de ce type d'appareil depuis sa mise en service. Le premier exemplaire de ce nouvel avion européen a été livré à la France en 2013. Depuis, la Turquie et l'Allemagne en ont également pris livraison. Équipé de quatre turbopropulseurs, l'A400M peut transporter jusqu'à 37 tonnes sur 3.300 kilomètres, se poser sur des terrains non préparés comme le sable, avec à son bord des blindés ou des hélicoptères. L'appareil a connu de nombreux retards dans sa fabrication puis dans ses livraisons et a accumulé un dépassement de budget de 6,2 milliards d'euros (environ 30%).

