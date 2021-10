Paris (AFP). Pétainisme, haine de la France: le débat Todd-Valls tourne à l'aigre

Le ton est monté vendredi dans le débat entre Manuel Valls et l'intellectuel Emmanuel Todd, qui a accusé le Premier ministre de "pétainisme" le jour des célébrations du 8 mai, tandis que le chef du gouvernement dénonçait une "haine de soi et de la France". Le Premier ministre avait, dans une tribune publiée par Le Monde jeudi, dénoncé les "impostures" de l'historien dans son ouvrage "Qui est Charlie?" qui suscite une vive polémique. M. Valls reprenait ainsi le terme utilisé par l'intellectuel de gauche pour qualifier les manifestations géantes du 11 janvier, qu'il juge "xénophobes". Emmanuel Todd a vivement réagi à cette tribune vendredi. Dans une France où "le taux de chômage est à 10%, où l'islamophobie se répand, l'antisémitisme se répand" (), "l'optimisme de Manuel Valls est l'optimisme de la Révolution nationale et du maréchal Pétain", a-t-il dénoncé sur RMC-BFMTV, le jour du 70e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie. "Lui aussi accusait les Français résistants d'être des Français pas bien", a poursuivi Emmanuel Todd, en faisant référence aux discours du maréchal Pétain sur la "mauvaise France" pendant la période de l'occupation allemande. "Valls et Hollande hurlent les mots de liberté et d'égalité en faisant des politiques économiques radicalement inégalitaires, qui détruisent une partie de la société française, et des politiques concernant les libertés publiques qui sont potentiellement liberticides. En ce sens, ils sont les représentants de la +mauvaise France+, ce sont des imposteurs", a fustigé Emmanuel Todd. Il a également dénoncé les "interventions de l'exécutif français dans la vie intellectuelle du pays". "Ça aussi, c'est du pétainisme." Le chef du gouvernement a répliqué vendredi que sa tribune était "une manière de répondre, pas seulement à (Emmanuel Todd), mais à tous ceux qui, au fond, ont une forme de haine de soi et de la France". "Je suis très lucide sur les difficultés du pays, sur les défis que nous avons à relever (), mais je sais que les atouts de notre pays sont suffisamment là pour, avec lucidité et volontarisme, préparer l'avenir", a poursuivi Manuel Valls sur RMC-BFMTV. La tribune du Premier ministre a aussi été dénoncée par le vice-président du Front national, Florian Philippot, comme "ridicule, inconvenante et déplacée". Il a fustigé "une offensive générale contre la liberté d?expression". "La liste s?allonge des intellectuels attaqués frontalement par Manuel Valls, marquant une dérive très inquiétante du pouvoir, loin, très loin des valeurs de la République", a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement, qui s'est élevé dans sa tribune contre le pessimisme de certains intellectuels, avait déclaré en janvier, en référence au roman polémique "Soumission" de Michel Houellebecq: "La France, ça n'est pas Michel Houellebecq" et "ça n'est pas l'intolérance, la haine, la peur". En mars, il s'en était pris au philosophe Michel Onfray, accusé de "perdre les repères" et de préférer l'intellectuel de la Nouvelle droite, Alain de Benoist, à Bernard-Henri Lévy. Michel Onfray avait qualifié en retour le Premier ministre de "crétin". Dans son dernier ouvrage, "Qui est Charlie?" (Seuil), Emmanuel Todd estime que les manifestations qui ont suivi les attentats à Paris commis par des jihadistes étaient en fait islamophobes et "égoïstes", sous l'influence de courants de pensée autrefois catholiques et devenus laïcs, irriguant le PS.

