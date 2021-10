Paris (AFP). Areva veut réduire de l'ordre de 15% ses frais de personnel en France d'ici 2017

Le spécialiste du nucléaire Areva a annoncé jeudi viser une réduction de ses frais de personnel de l'ordre de 15% en France et de 18% dans le monde d'ici 2017 dans le cadre de son plan de compétitivité, mais l'impact précis sur l'emploi n'est pas encore fixé. "L'atteinte de cet objectif reposera sur différents leviers: l'emploi, la rémunération, l'organisation de la production et du temps de travail", a indiqué le groupe dans un communiqué, précisant que "l'impact précis en terme d'emploi fera l'objet de discussions avec les organisations syndicales et dépendra des économies obtenues sur chacun des autres leviers".

