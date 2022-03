Bientôt une série sur "Dirty Dancing"

Le film culte sorti en 1987 "Dirty Dancing" réalisé par Emile Ardolino aura bientôt sa série. Il s'agirait d'une mini-série de trois épisodes d'une heure chacun basée sur une nuit de "danse obscène" et de chant.

Le tournage aurait déjà commencé en Caroline du Nord, le même état où avait été tournées les aventures de Frédérique Houseman alias Bébé, et Johnny Castle, en 1987. Plus de 900 figurants seraient présents sur le tournage.

L'intrigue principale du film serait conservée pour cette mini-série, mais certains éléments pourraient être supprimés pour toucher un public plus familial, comme la scène de l'avortement clandestin de la danseuse Penny.

Aucune date de diffusion n'est pour l'instant connue et on ignore encore l'identité des acteurs qui reprendront les rôles de Jennifer Grey et Patrick Swayze.