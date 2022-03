New York (AFP). Mort du chanteur américain Ben E. King, interprète de Stand by me

Le chanteur américain de soul et de R&B Ben E. King, interprète du célèbre "Stand by me", sorti en 1961 et devenu un tube planétaire, est mort à l'âge de 76 ans, a indiqué son porte-parole vendredi. Ben E. King, de son vrai nom Benjamin Earl Nelson, vivait dans le New Jersey, sur la cote Est américaine, et est mort de causes naturelles jeudi, a précisé son porte-parole Phil Brown à l'AFP. La chanson a été reprise de nombreuses fois depuis 1961, dans plusieurs genres musicaux. "Stand by me", écrite par Ben E. King, Jerry Leiber et Mike Stoller, se trouvait à la quatrième place des chansons les plus diffusées du 20e siècle à la télévision et la radio américaines, selon la société d'écriture de chansons BMI. Elle a notamment inspiré le film éponyme de 1986, une comédie dramatique réalisée par Rob Reiner. Peu après l'annonce de sa mort, de nombreux hommages ont été rendus à la légende de la soul sur les réseaux sociaux. Le chanteur de R&B Gary U.S. Bonds, ancien acolyte de Ben E. King, a par exemple écrit sur sa page Facebook que ce dernier était "l'une des âmes plus douces, gentilles et talentueuses que j'ai eu le privilège de connaître et de compter parmi mes amis depuis plus de 50 ans". "Merci Ben E. pour ton amitié et le superbe héritage que tu as laissé", a-t-il ajouté. Le chanteur est né en Caroline du Nord (sud-est) en 1938 puis a très vite déménagé à New York, ville où il a intégré un groupe de doo-wop appelé The Four B's. Influencé par un gospel traditionnel, "Stand by me" avait d'abord été écrit pour un autre groupe avant qu'il ne l'enregistre lui-même. La bibliothèque du Congrès américain a, plus tôt cette année, ajouté la chanson au Registre national des enregistrements (National Recording Registry), des "trésors américains", expliquant que "c'est la voix incandescente de King qui en a fait un classique". Ces dernières années, Ben E. King continuait à effectuer des tournées et à chanter. Il a également créé la Fondation Stand by me, dans sa maison de Teaneck, dans le New Jersey.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire