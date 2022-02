Finale The Voice 4: Jenifer se confie à quelques heures du dénouement

Pour Jenifer, The Voice c'est depuis la genèse en 2012 quand elle permet à Al.Hy d'atteindre la finale. En 2013 la course à la plus belle voix continue et cette fois c'est au tour d'Olympe d'atteindre la dernière étape de cette saison 2. Début 2014, elle participe à la 3ème édition accompagnée de Garou, Florent Pagny et de Mika, alors nouvelle recrue et c'est Amir qui réussira à atteindre la finale.

Mais pour cette édition 2015, Côme réussira-t-il à accéder au titre?

Va-t-elle retrouver son fauteuil de juré la saison prochaine?