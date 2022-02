Préfet préfigurateur ? Le nom est utilisé partout depuis quelques jours. Mais que revêt réellement ce statut ? Pierre-Henry Maccioni, nommé par le gouvernement aujourd'hui, le définit simplement : "C'est celui qui va préfigurer la nouvelle organisation de l'Etat dans le cadre de la fusion Haute et Basse-Normandie qui va intervenir au 1er janvier prochain".

Un rôle qui va occuper l'heureux élu dès ce mois d'avril. Bilan de la situation actuelle, propositions faites au gouvernement... Pierre-Henry Maccioni détaille son calendrier :

Capitale de la Normandie : "La logique veut que le Préfet de Région ne soit pas éloigné du Président de Région" Impossible de lire le son.

Une réorganisation de l'Etat qui se fera autour d'une capitale bien définie. Un choix qui fait débat depuis plusieurs mois déjà. Si Pierre-Henry Maccioni ne s'avance pas et appelle à un "équilibre" des territoires, il souhaite qu'une seule et même ville accueille Préfecture de Région et Conseil régional. Ecoutez le :

Dernière question qui reste en suspens, celle des fonctionnaires relevant de l'Etat. Que deviendront-ils ? Le préfet préfigurateur annonce la tenue d'une réunion avec les représentations syndicales des fonctionnaires concernés dans les 15 jours qui viennent. "Je vais leur donner un certain nombre d'informations, répondreà leurs questions car une réforme réussie, c'est une réforme qui sait faire adhérer. Et pour faire adhérer. Chaque individu sera accompagné et tous les fonctionnaires de l'Etat seront traités à égalité."