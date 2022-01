Paris (AFP). Top 14: Oyonnax frappe un grand coup à Clermont

Oyonnax a créé la surprise et affirmé son statut de prétendant à la phase finale du Top 14 en s'imposant à Clermont (11-10), déjà tourné vers sa demi-finale de Coupe d'Europe, samedi à l'occasion d'une 22e journée à suspense. Les quatre matches disputés samedi se sont ainsi décantés dans les derniers instants, comme d'ailleurs celui de vendredi entre le Stade Français et La Rochelle (14-14), en Charente-Maritime! Dont celui entre Oyonnax et l'ASM, remporté par les Haut-Bugistes grâce à une pénalité de leur ouvreur Benjamin Urdapilleta à cinq minutes de la fin. Avec ce troisième succès à l'extérieur, ils s'installent un peu plus dans les six premières places qualificatives pour la phase finale. Les Clermontois ont eux pris provisoirement la tête grâce au point de bonus défensif décroché, en attendant le résultat de Toulon à Grenoble plus tard dans l'après-midi. Mais le Championnat n'était visiblement pas leur priorité de la semaine, puisque leur manager Franck Azéma avait changé la totalité de son équipe en vue de la demi-finale de Coupe d'Europe face aux Saracens samedi prochain, et une semaine après avoir décroché ce billet contre Northampton (37-5). Le Racing, lui, avait en revanche été éliminé de la scène européenne dimanche dernier face à ces mêmes Saracens (11-12), et de façon cruelle. - Scénarios renversants - Samedi, il a de nouveau laissé échappé la victoire devant son public dans les derniers instants face à Montpellier (24-24), qui a égalisé par une pénalité de Ben Lucas à deux minutes de la fin. Les Franciliens manquent l'occasion de faire un peu de plus vers la qualification à laquelle peut encore croire le MHR. Toulouse est lui aussi bien ancré dans le Top 6, mais il s'est fait très peur face à Bayonne à domicile (20-17). Les Rouge et Noir étaient ainsi menés à la pause (10-14) et même jusqu'à l'essai de Louis Picamoles inscrit à deux minutes de la fin. Une issue cruelle pour les Basques qui se seraient offerts une grosse bouffée d'air dans la lutte pour le maintien. D'autant que Brive, un concurrent direct, s'est imposé dans le même temps face à Lyon (22-20), et lui aussi sur le fil, grâce à une pénalité de son arrière Gaëtan Germain (71), auteur au total de 17 points. Un scénario également douloureux pour le LOU qui, un an après être monté, devrait retrouver la Pro D2. Si Castres ne veut pas l'accompagner, il lui faut battre Bordeaux-Bègles à la maison dans la soirée. Résultats de la 22e journée du Championnat de France Top 14 de rugby: vendredi La Rochelle - Stade Français 19 - 19 samedi Racing-Métro - Montpellier 24 - 24

