Hockey EDF Féminine : "objectif, aller chercher une médaille"

Quels sont les objectifs de l’équipe de France dans cette compétition ?

« L’objectif est de faire mieux que la saison dernière ou nous avions terminé à la 4eme place. Cette année, on souhaiterait au moins obtenir une médaille, pourquoi pas, viser la montée. On reste ambitieux même si on sait que ce ne sera pas facile car la division est très serrée ».

Quelles sont les forces et les faiblesses de cette équipe de France ?

« C’est une équipe qui est jeune mais qui a tout de même déjà une grande expérience des matchs internationaux. Nous n’avons aucune joueuse vedette mais nous avons un bon collectif sur lequel on travaille beaucoup pour performer . Du coté des faiblesses, pour l’instant les résultats ne valident malheureusement pas le travail fourni par toute l’équipe, il nous manque vraiment des bons résultats dans des compétitions majeures ».

Quel sera l’avantage d’évoluer à domicile ?

« Tout d’abord, nous avons pu construire toute notre préparation à domicile, ce qui est réellement un plus, et bien sur le soutien du public qui sera bénéfique. On espère faire venir beaucoup de monde malgré que le public Rouennais ne connait pas bien le hockey féminin, et on espère que les premiers résultats provoqueront un effet boule de neige qui fera venir du monde dans les gradins ».