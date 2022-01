Paris (AFP). Le Pen sur les chambres à gaz: ouverture d'une enquête

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour contestation de crime contre l'humanité après les propos de Jean-Marie Le Pen, qui a de nouveau qualifié jeudi les chambres à gaz de "détail" de la Seconde Guerre mondiale, a indiqué une source judiciaire à l'AFP. L'enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne, selon cette source. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour contestation de crime contre l'humanité après les propos de Jean-Marie Le Pen, qui a de nouveau qualifié jeudi les chambres à gaz de "détail" de la Seconde Guerre mondiale, a indiqué une source judiciaire à l'AFP. L'enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne, selon cette source. Le président d'honneur du FN a réitéré jeudi ses propos sur les chambres à gaz, prononcés une première fois en 1987 et volontiers répétés depuis, et qui lui ont valu plusieurs condamnations. Interrogé par BFMTV-RMC sur la question de savoir s'il regrettait ces propos formulés par le passé, M. Le Pen a répondu: "A aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée: que les chambres à gaz étaient un point de détail de la guerre, à moins d'admettre que ce soit la guerre qui soit un détail des chambres à gaz." A la question de savoir s'il maintenait ses dires, M. Le Pen a répliqué: "Je les maintiens parce que je crois que c'est la vérité, et que ça ne devrait choquer personne, qu'on a instrumentalisé cette affaire contre moi en y introduisant un soupçon d'antisémitisme alors que je mets au défi quiconque de citer une phrase antisémite dans ma vie politique." Ces propos ont déclenché un tollé des associations antiracistes et les condamnations de plusieurs ministres. La présidente du FN, Marine Le Pen, s'est désolidarisée des propos de son père, affirmant être "en profond désaccord sur le fond et sur la forme".

