Top 14: le champion Clermont écrasé à La Rochelle

Le champion de France Clermont a sombré samedi à La Rochelle, vainqueur bonifié 51-20 (mi-temps 43-6) avec sept essais contre deux, dont un triplé de l'ailier Gabriel Lacroix, lors de la 3e journée de Top 14.

L'ASM, qui a encaissé six essais rien qu'en première période, subit déjà son second revers de la saison et le Stade Rochelais, leader de la phase régulière 2016-2017, se relance après un match raté au Stade Français le week-end précédent (défaite 35-24).

Les Rochelais, meilleurs dans tous les secteurs, ont réalisé une première période exceptionnelle, marquant dès le coup d'envoi, au bout de quarante secondes, par Lacroix.

Les cartons jaunes infligés coup sur coup aux Clermontois Raphaël Chaume (32e) et Rémy Grosso (33e) ont facilité la tâche des joueurs locaux, qui ont inscrit quatre essais en dix minutes grâce à cette supériorité numérique.

Lors d'une seconde période de moindre intensité, les Clermontois ont réagi et inscrit deux essais par Fritz Lee (57e) et Peter Betham (66e). Mais ils n'ont pas réussi à profiter de l'exclusion temporaire de Romain Sazy (74e) pour donner au score une ampleur moins sévère.

Auteur de dix essais la saison passée, sa 2e seulement en Top 14, dont 4 en un seul match à Bayonne, Lacroix ouvre son compteur de spectaculaire manière pour l'exercice en cours.

