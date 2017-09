Pétanque : Henri Lacroix, Stéphane Robineau et Dylan Rocher champions de France triplette ! 

Au terme d'un championnat parfaitement mené et conclu par une victoire acquise de haute lutte face à l'équipe des Hauts de Seine, l'équipe du Var, composée de Rocher, Lacroix et Robineau s'est adjugé pour la première fois, le titre suprême de la pétanque hexagonale.

Ils étaient attendus comme les grandissimes favoris de cette cuvée 2017 du sommet que représentent les France Triplette, ils ont tenu leur rang jusqu'au bout. "Ils", ce sont les membres de l'équipe du Var, Henri Lacroix, Stéphane Robineau, Dylan Rocher. Ces trois-là avaient une pancarte dans le dos, ils l'ont assumée.

L'Ile de France surprise, le Var souverain

Ce dimanche 3 septembre, si les quarts de finales, contre la Bourgogne (13-5) et les demi-finales contre l'Auvergne de Marco Foyot ont été une promenade de santé (13-3), la finale face à la triplette Lenoir, Lemezec et Guillote n'aura rien eu d'une balade. Après avoir tranquillement poursuivi sur leur lancée (10-4), les Sudistes ont vu les Franciliens revenir à grandes brassées (11-10) et ont du aller puiser dans leurs ressources pour l'emporter 13-10.

Dylan Rocher, considéré comme le "Léo Messi" du football dans le monde de la pétanque, a vécu cette consécration avec une vraie émotion. A 26 ans seulement, il a désormais tous les titres nationaux à son palmarès. Ce Triplette en devient l'apogée pour le jeune sarthois :

A LIRE AUSSI.

Pétanque : On connait le Top 16 des championnats de France Triplette !

Madagascar: l'autre pays où la pétanque est reine

La folie de la pétanque souffle sur Madagascar, nouveau roi de la discipline