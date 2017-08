Hockey sur glace (amical): les Dragons de Rouen vainqueurs face aux Ducs d'Angers

Mercredi 30 aout 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) rencontraient les Ducs d'Angers pour leur 7ème match amical de pré-saison et se sont imposés 4-3 sur l'Ile lacroix.

Après avoir remporté la Napoleon Cup à Amiens lors du weekend dernier, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont remporté une nouvelle victoire cette fois à domicile sur l'Ile Lacroix mercredi 30 aout 2017 face aux Ducs d'Angers sur le score de 4-3.

Des belles combinaisons

Le match débute mal pour les Jaunes et Noirs qui encaissent coup sur coup deux pénalités, ce qui amène le premier but angevin en double supériorité par l'intermédiaire de Maxime Lacroix après un peu plus de trois minutes de jeu. Une avance de courte durée puisque sur un bel échange entre les deux compères Anthony Guttig et Nicolas Ritz, c'est Guttig qui égalise pour les Normands à 1-1 trois minutes plus tard. Loic Lampérier vient donner l'avantage aux Rouennais après huit minutes de jeu et le score ne bouge plus jusqu'à la fin du premier tiers.

Au début du 2ème tiers, les visiteurs du jour connaissent un léger temps fort mais les joueurs de Fabrice Lhenry tiennent bon et reprennent peu à peu le contrôle du jeu et prennent logiquement deux buts d'avance en supériorité numérique grâce à Nicolas Ritz 3-1.

Bérard, la belle histoire

Les Dragons semblent plus en jambes dans ce dernier tiers-temps et peuvent à plusieurs reprises accentuer le score mais finalement, c'est un but un peu casquette inscrit par Maxime Lacroix qui vient entacher la performance d'un Matija Pintaric héroïque à plusieurs reprises dans cette rencontre (3-2). Il n'en faut pas plus pour que les Dragons relancent la machine et c'est le jeune Benjamin Bérard, arrivé de Grenoble cet été, qui vient inscrire son premier but avec ses nouvelles couleurs (4-2).

Malgré ce retard de deux buts, les nouveaux coéquipiers de l'ancien capitaine des Dragons Patrick Coulombe, venu saluer les supporters rouennais, parviennent à réduire une dernière fois la marque après quatorze minutes de jeu par Quesnele en supériorité numérique.

Prochain match amical mardi 5 septembre avec une nouvelle confrontation face aux Ducs, mais cette fois sur la glace du Haras d'Angers.