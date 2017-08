Handball (Proligue). Les Vikings de Caen entrent dans le dur

Suite à leurs trois premiers matchs de préparation, les Vikings de Caen (Calvados) poursuivent leur série en se déplaçant à Gonfreville (N1M) ce mardi 22 août 2017 (20h15).

Une victoire, un nul, une défaite, voici le bilan statistique du Caen Handball (Calvados) à l'issue de ses trois premiers matchs amicaux. Les deux rencontres face à des équipes de Starligue, Massy (33-33) et Cesson (26-34) avaient pour objectif de commencer à trouver des repères et des automatismes entre les recrues et les "anciens". "Le résultat ne compte pas. J'ai beaucoup de nouveaux joueurs, certains binômes marchent plus que d'autres mais dans quelques semaines tout le monde jouera ensemble même si ils ne parlent pas la même langue", expliquait l'entraîneur, Dragan Mihailovic, à la sortie du 2e match . "Il nous manque des relations collectives mais cela sera rodé dans quelques semaines, grâce aux matchs de préparation", poursuivait le technicien caennais.

Les Vikings entament une nouvelle série

Pour cause, dès le 3e match de préparation, le Caen HB semblait d'or-et-déjà avoir trouvé quelques solutions en s'imposant largement face à Rennes (31-21). Et pour poursuivre dans le même état d'esprit, un mois après leur retour sur les terrains, les Vikings de Caen affronteront Gonfreville (N1M) ce mardi 22 août (20h15) avant de se déplacer à Limoges (Proligue) les 25 et 26 août prochains.

