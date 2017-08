Parties pour un Tour de France des énergies renouvelables, elles font escale à Rouen

Le 11 août 2017 à 10:30 Par : Arnaud De La Taille

Louise et Marie sont parties pour un Tour de France à vélo des énergies renouvelables. Le but de ces deux étudiantes, c'est de rencontrer des acteurs du développement durable et des énergies renouvelables afin de tout connaître des problèmes et solutions actuelles et futures. Le jeudi 10 août 2017, elles se sont arrêtées à Rouen (Seine-Maritime).