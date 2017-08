La Seine-Maritime accusée d'abandonner quatre migrants mineurs à leur sort

Le 07 août 2017 à 18:59 Par : Aurélien Delavaud

Depuis plusieurs semaines, la prise en charge des migrants mineurs et isolés pose question en Seine-Maritime. Le 19 juillet dernier, une décision de justice rappelait le Département à ces obligations de prise en charge envers six d'entre-eux. Trois semaines plus tard, Médecins du monde veut que cette obligation soit respectée.