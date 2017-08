Etats-Unis: les personnes transgenres ne pourront pas servir dans l'armée, indique Trump

Le président américain Donald Trump a indiqué mercredi que les personnes transgenres ne pourront pas servir dans l'armée américaine, estimant qu'elle ne pouvait notamment pas "supporter le fardeau des coûts médicaux énormes".

"Après consultation de mes généraux et des experts militaires, soyez avisés que le gouvernement des Etats-Unis n'acceptera pas ou ne permettra pas aux personnes transgenres de servir dans une quelconque capacité dans l'armée américaine", a tweeté le président.

"Notre armée doit se concentrer sur une victoire décisive et totale et ne peut supporter le fardeau des coûts médicaux énormes et les perturbations que des personnes transgenres dans l'armée entraineraient", a-t-il ajouté.

Cette décision s'inscrit dans un contexte de pression d'une partie du camp républicain pour remettre en cause les mesures prises sous l'administration de Barack Obama en faveur des personnes transgenres, un sujet très polémique aux Etats-Unis, malgré le très petit nombre de personnes concernées.

Au début du mois, le secrétaire à la Défense Jim Mattis avait annoncé qu'il retardait de 6 mois, au 1er janvier 2018, l'ouverture du recrutement militaire américain aux personnes transgenres, décidée par M. Obama.

Selon le ministère de la Défense, il y aurait de 2.500 à 7.000 personnes transgenres sur les 1,3 million de militaires en activité.

