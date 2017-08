Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du samedi 22 et dimanche 23 juillet

Retrouvez vos idées de sorties pour ce week-end des samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017 en Normandie.

MANCHE

Testez l'Aquaride à Saint-Pair-sur-mer cet été. Le plus grand toboggan aquatique de France en structure gonflable : 11m de hauteur et 65m de glissade. Tarif : 5€/personne valable pour 5 descentes. Rendez-vous de 14h à 19h sur le parking du Thar à Kairon. Infos sur la page Facebook de l'Aquaride.

Samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017 c'est le Gliss'Festival à Barneville-Plage dans le Cotentin avec Tendance Ouest. Cerf-volant, skate, roller, bmx, trottinette, skate électrique, skimboard. Et samedi soir concert et feu d'artifice. Plus d'infos sur glissfestival.fr. Retrouvez Tendance Ouest en direct du Gliss'Festival ce samedi de 9h à 12h.

CALVADOS

Tous les jours, jusqu'au 2 août 2017 au château de Crèvecoeur en Auge, venez à la rencontre du Moyen-Âge. Rendez-vous de 11h à 19h avec Martin " Bon à Rien ", Dame Brunehaut et toute leur troupe pour découvrir des spectacles médiévaux, des démonstrations et des ateliers. A la taverne, vous goûterez à la gastronomie médiévale : tranchoirs, pastés et toastés vous attendent.

Ouistreham Riva Bella accueille le Riva Auto Rétro Estivale 2017 ce dimanche 23 juillet 2017. Cette année encore, faites un bon dans le temps et admirer un patrimoine automobile rare et remarquable grâce à une cinquantaine d'équipages habillés en tenue des années 30 avec défilé et concert.

ORNE

Samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017 c'est la Sainte Madeleine à Bagnoles de l'Orne Normandie avec balades à poney au jardin du lac, courses hippiques sur l'hippodrome, ou encore jeux en bois au parc du château. Le programme sur bagnolesdelorne.com.

Bulles de Mômes, un festival de jeux et de concerts pour petits et grands revient à la Maison du Parc à Flers le samedi 22 juillet 2017. Jeux géants en bois, jeux de société, espaces de jeux symboliques seront à partager au son des concerts. Cette manifestation est organisée par Le Parc naturel régional du Perche, l'association L'Arrosoir et la Ludo Perche.

SEINE-MARITIME

Jusqu'au 23 juillet c'est la 8ème édition festival Moz'Aïque au Havre, découvrez de nombreux concerts depuis les Jardins Suspendus. Infos et billetterie sur mozaique.lehavre.fr.