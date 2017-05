À Rouen, la Métropole veut créer une artère piétonne pour traverser la ville

En pleine visite de chantier du pont et la trémie Boieldieu ce mardi 30 mai 2017, le président de la Métropole Rouen Normandie (Seine-Maritime) a parlé de son envie de créer une "magistrale piétonne" qui permettrait de relier le quartier de la gare au jardin des plantes pour les modes de transport doux.

Tout est en ordre, et le chantier de la trémie et du pont Boieldieu devrait être terminé dans les temps. Mais quand ce lien entre les deux rives de la Seine à Rouen (Seine-Maritime) sera définitivement rendu au public en août 2018, son apparence aura bien changé.

La Métropole Rouen Normandie veut y renforcer la place des piétons et des cyclistes pour encourager les habitants à délaisser la voiture pour les trajets courts. "Nous allons bien maintenir deux voies de circulation comme aujourd'hui, précise Alexandre Burban, du pôle espaces publics et mobilité durable de la Métropole. Mais nous allons les réduire en largeur de huit à cinq mètres, ce qui permettra d'avoir des trottoirs plus larges."

Créer une "magistrale piétonne"

Pour Frédéric Sanchez, le président de la Métropole, cet aménagement correspond au projet de "magistrale piétonne" qu'il souhaite développer. "Le but serait d'avoir un itinéraire Nord-Sud pour les piétons et les vélos, qui pourrait aller du quartier de la gare jusqu'au rond-point des Bruyères et même plus loin", précise-t-il.

Si des travaux sont déjà prévus sur certains tronçons de cet itinéraire, comme dans la rue Beauvoisine ou dans la rue Grand-Pont, d'autres sont à prévoir comme dans la rue Saint-Sever. Celle-ci devrait être entièrement refaite et des premières annonces concrètes devraient arriver dès l'automne 2017. Frédéric Sanchez espère que sa "magistrale piétonne" sera définitivement terminée avant 2025.

