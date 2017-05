Rouen : le festival Graines de Jardin séduit les mains vertes

Le Jardin des plantes de Rouen (Seine-Maritime) se métamorphose le temps du week-end du samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 pour accueillir pour la 9e année consécutive son festival Graines de jardin : un événement très populaire et très attendu!

Pour sa 9e édition, après un opus consacré à l'Asie l'année passée, le festival Graines de jardin, au jardin des plantes de Rouen (Seine-Maritime) est de retour avec pour thème le monde des senteurs et offre de très nombreuses animations gratuites en lien avec la thématique. Cet événement familial propose des ateliers ludiques, créatifs et pédagogiques destinés à divers tranches d'âges grâce à la participation de nombreuses associations.

Avec 80 000 spectateurs en 2016, le festival rassemble de nombreux curieux. C'est pourquoi, pour la majorité des activités proposées, il est conseillé de s'inscrire le matin même pour la journée au point accueil place des Martyrs de la résistance car les ateliers sont souvent pris d'assaut.

Se mettre au parfum

Avec pour parrain Yves Rocher, la manifestation met l'accent sur la parfumerie et plusieurs ateliers initient à l'art du parfum. Parmi les ateliers en accès libre, l'Osmothèque, conservatoire international des parfums, propose par exemple de stimuler et d'éduquer l'odorat en apprenant à reconnaître des substances odorantes et à découvrir des accords de parfumerie.

Il s'agira également d'être créatif avec l'atelier le parfum des arbres ou Nérolia vous aidera à créer votre parfum aux senteurs boisées. Yves Rocher investit même l'orangerie en proposant en accès libre un parcours sensoriel et un espace de relaxation olfactive.

Une histoire de goût

Mais si la thématique de ce nouvel opus est le monde des senteurs, le sens du goût n'est pas en reste puisque les enfants sont invités à découvrir la variété des miels grâce au CIVAM de Haute-Normandie. Couleur Café initie quant à lui aux arômes du café et Slow Food animera une démonstration de cuisine au cours de laquelle seront préparées des recettes de légumes de saison au curcuma.

Les jardiniers de la ville mettront également l'accent sur la collection de plantes aromatiques du jardin lors d'une visite guidée pour une balade odorante entre menthe musquée et poivrée et pour pouvoir profiter pleinement de cette fête il est bien entendu possible de se restaurer sur place au food truck asiatique, ou déguster plus loin une cuisine végétarienne, des glaces maisons et prendre le café au salon de thé.

Cultiver son jardin

Bien plus qu'un rendez-vous familial, Graines de jardin est devenu un rendez-vous d'amateurs de jardinage venus y puiser conseil. Au cours de ce week-end les jardiniers des espaces verts de la ville de Rouen se mettent à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagnent à la découverte des serres horticoles du jardin ainsi que du jardin sauvage du Jardin des plantes, des zones habituellement fermées au public.

En parallèle, le vide-jardins permet d'échanger ou d'acheter à prix réduits des boutures ou des ustensiles pour cultiver votre jardin et de nombreux exposants spécialisés sauront également répondre à la demande des jardiniers les plus aguerris.

Se mettre au vert

Enfin ce rendez-vous familial fait la part belle aux animations ludiques. La fanfare Orphéon Piston contribuera à faire de ce festival un événement ludique grâce à ses joyeuses déambulations. En lien avec la thématique on pourra également découvrir deux spectacles en plein air. Variation entre Serre et Jardin est un duo humoristiques riche en situations cocasses un spectacle accessibles aux sourds et malentendants et Les Naines de jardins nous entraînent dans leur sillage dans une escapade herbeuse et burlesque.

Pratique. Samedi 20 et dimanche 21 mai de 10 à 19h. Jardin des plantes de Rouen. Gratuit. www.graines-de-jardin.fr

