IMPro Transmanche 2017 : en situation de handicap, ils traversent la Manche en voilier

17 voiliers seront au départ du défi IMPro Transmanche, le 3 juin 2017 à Fécamp. A bord, des déficients mentaux qui s'entrainent toutes les semaines à la voile. L'objectif de cette initiative : le vivre ensemble.

Le 3 juin 2017, la 4ème édition de l'IMPro Transmanche. s'élancera depuis Fécamp (Seine-Maritime) pour rejoindre Brigthon (Grande-Bretagne). Une traversée de la Manche à la voile, organisée tous les 2 ans par l'Institut Médico Professionnel (IMPro) de Fécamp. A bord des navires, des personnes en situation de handicap mental, qui s'entraînent chaque semaine.

En 2011, Michel Lemaréchal, éducateur spécialisé et à l'origine du projet, avait réussi à faire partir deux voiliers. Cette année, 17 voiliers vont accueillir 75 personnes (entre les participants et les encadrants) pour cette nouvelle traversée. Départ le 3 juin 2017 du port de Fécamp pour rejoindre Brigthon en Grande-Bretagne. Les jeunes déficients mentaux vont rester une semaine sur place. Ils feront du voilier au large de Brigthon et se sont même organisés une escapade à Londres, avec visite et balade sur la Tamise. Retour sur Fécamp (toujours avec les voiliers) le samedi 10 juin 2017.

Une véritable aventure humaine, écoutez ce reportage Tendance Ouest :

Vivre ensemble

Michel Lemaréchal s'investit pleinement dans ce projet. Il veut "changer le regard sur le handicap, prouver que les personnes en situation de déficience peuvent faire beaucoup de choses". Pour favoriser les contacts et changer les regards, des jeunes du Lycée professionnel Descartes de Fécamp vont participer à l'aventure. Les jeunes déficients mentaux viennent eux de l'IMPro de Fécamp, des Etablissements et service d'aide par le travail (ESAT) de Bolbec et Fécamp, du Service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de Cany-Barville, de l'Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) de Saint-Léonard et l'Etablissement pour enfants et adolescents handicapés (ADAPEI) du Mans (Sarthe).

IMPro Transmanche 2017 : départ le samedi 3 juin 2017 depuis le port de Fécamp (Seine-Maritime). Les voiliers quitteront le port à partir de 8h00.

