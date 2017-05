Un speaker normand au championnat du monde de hockey sur glace

Depuis le vendredi 5 mai 2017, la France coorganise avec l'Allemagne le championnat du monde de hockey sur glace. Un événement majeur pour le sport français qui nécessite le soutien de centaines de bénévoles. Parmi eux, le Rouennais (Seine-Maritime) François Armengol joue le rôle du speaker.

Les Rouennais (Seine-Maritime) se montrent aux championnats du monde de hockey sur glace ! Sur la patinoire, avec pas moins de six Dragons de Rouen dans le groupe de l'Équipe de France, mais aussi à travers quelques bénévoles qui participent à l'organisation de la compétition. Parmi eux, François Armengol est particulièrement en vue puisqu'il officie en tant que speaker officiel de la compétition sur le site de l'AccorHotels Arena de Paris.

Pour jouer ce rôle, celui qui est le speaker attitré des Dragons lorsqu'ils reçoivent dans leur antre de l'Ile Lacroix est "tout simplement passé par un appel à candidature". Au final, François Armengol se partage les matches avec le speaker de l'équipe d'Amiens, lui aussi retenu.

Faire des concessions

"J'ai commenté huit matches de ce début de compétition, dont le France-Finlande qui est historique", souligne le speaker. Alors que le public Français attendait un tel événement depuis plus de 60 ans, impossible pour lui de manquer un tel événement, "même s'il y a un peu de logistique à mettre en place sur le plan professionnel".

Bénévole, François, refuse de parler de sacrifices pour qualifier ses efforts. "On est volontaire, les choses étaient carrées d'entrée de jeu avec la fédération donc on accepte ou on accepte pas", précise une des voix de la compétition. Pour participer à ce mondial, François doit tout de même poser des jours de congé pour les matches en semaine et trouver un hébergement à Paris. Mais le Rouennais ne voit que les bons côtés et espère voir la France et ses quelques Dragons "aller le plus loin possible dans la compétition".

