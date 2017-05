SM Caen : Patrice Garande sur le départ ?

Le 10 mai 2017 à 13:57 Par : Maxence Gorréguès

Du côté du Stade Malherbe Caen (Calvados), la question de l'avenir du coach Patrice Garande se pose de plus en plus, à l'heure où son nom est évoqué à Saint-Etienne et qu'il reste encore deux journées à jouer d'ici le samedi 20 mai 2017.