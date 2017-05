Sam Smith en studio avec Clean Bandit pour son nouvel album

3 ans après la sortie de son disque "In The Lonely Hour", Sam Smith reviendrait en septembre dans les bacs avec de nombreuse surprises, comme une collaboration avec Clean Bandit.

Sam Smith nous a fait fredonner plusieurs hits dont "Money On My Mind", "Stay With Me" ou encore "I'm Not The Only One", mais depuis 2014 plus rien. Le chanteur britannique a décidé de faire une pause pour se consacrer à l'écriture d'un deuxième album dont la sortie est prévue pour septembre 2017.

Nombreuses de ses nouvelles chansons ont été écrites en collaboration avec Eg White (Adele, Duffy, Céline Dion) ou encore avec… Clean Bandit, selon le Daily Star. Sam Smith aurait été aperçu en studio avec le groupe du moment, qui vient de passer devant Ed Sheeran pour s'imposer numéro 1 des ventes aux Royaume-Uni avec "Symphony", son duo avec Zara Larsson.