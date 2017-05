Alençon : l'adieu du président Hollande à la Normandie [reportage]

À trois jours du second tour de l'élection présidentielle, le Président de la République François Hollande était ce jeudi après-midi 4 mai 2017 à Alençon (Orne) à l'invitation du député-maire Joaquim Pueyo. Une visite des chantiers de la ville. Mais aussi un regard critique du président sur la campagne électorale en cours. [reportage]

François Hollande a reçu un accueil très chaleureux de la population, ce jeudi après-midi 4 mai 2017 à Alençon (Orne). Partout le même accueil, avec des applaudissements, d'abord dans le quartier de Perseigne où le président a visité le chantier de rénovation du centre social. Puis à la gare des bus, et enfin à l'hôtel de ville d'Alençon.

Une foule de sympathisants, mais aussi de curieux:

Un second mandat?...

Le président visiblement ravi par cet accueil, comme pour dire au revoir aux Alençonnais à trois jours du second tour de l'élection présidentielle, a longuement pris le temps, tout l'après-midi, d'aller à la rencontre de centaines de badauds venus à sa rencontre: Pourquoi ne faites-vous pas un second mandat, lui ont même demandé certains…

Humour

François Hollande plein d'humour, par exemple lorsque le maire d'Alençon énumère les travaux du plan Alençon sur son 31, pour cent millions d'Euros d'investissements: parfois, l'État ignore tout l'argent qu'il peut distribuer, s'étonne le Président, taquin, avant d'ajouter: dans quelques jours, dans ce que j'aurai à lui transmettre, je dirai à mon successeur qu'il vaut mieux: bien s'occuper d'Alençon…

François Hollande attentif

Bien vite le sérieux a repris le dessus. D'abord pour évoquer la mémoire du sergent Alençonnais Barbé, tué au Mali, dont François Hollande a rencontré la famille, ce jeudi après-midi.

Débat de la présidentielle

Concernant le débat télévisé de mercredi 3 mai au soir, François Hollande a estimé au sujet de Marine Le Pen et de l'euro, que l'élection présidentielle n'est pas un concours, on ne demande pas d'avoir des connaissances et donc l'ignorance peut permettre d'être qualifié au second tour… mais ne peut pas permettre d'être président de la République, fin de citation:

François Hollande a passé trois heures à Alençon, avant de reprendre le chemin de l'Élysée, pour encore quelques jours.

