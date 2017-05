A Rouen, le festival Le Courtivore fête sa 17e année

A Rouen et Mont Saint-Aignan (Seine-Maritime), le festival du court-métrage le Courtivore propose de nombreux rendez-vous pour les amateurs de cinéma du mercredi 10 mai au vendredi 2 juin 2017.

Elian Pirio, président de l'association du festival Le Courtivore, se réjouit de l'ouverture prochaine de la 17e édition qui se déroulera du mercredi 10 mai au vendredi 2 juin 2017.

Comment s'organise ce festival?

"Lorsque l'association est née, le festival était novateur: à Rouen (Seine-Maritime), le court-métrage n'était pas beaucoup représenté. Il s'agissait à l'origine d'un projet étudiant de faible ampleur mais au fil des ans, le festival s'est étoffé.

Aujourd'hui, il s'est forgé une réputation au niveau national. L'événement s'articule en trois actes: au cours de trois soirées, nous projetons huit films. À chacune d'elles, le public est invité à voter pour sélectionner les meilleurs courts-métrages qui seront ensuite projetés à la soirée de clôture.

Après la projection, on procède directement au dépouillement. Pendant ce temps des portraits filmés des réalisateurs des films sélectionnés seront projetés de manière à en apprendre un peu plus sur leur démarche artistique. Et il y aura chaque soir, après la séance, des professionnels invités à débattre avant la soirée de clôture où tous les finalistes seront invités."

Comment les films sont-ils sélectionnés?

"Nous accueillons 24 films en compétition, sept films pour le jeune public ainsi que deux soirées thématiques proposées en marges de la programmation officielle.

Nous recueillons les candidatures sur une plateforme web. Cette année, nous avons reçu 1 062 courts-métrages. Nous ne sommes que huit bénévoles dans l'association et, de septembre à janvier, nous avons dû absolument tout visionner pour pouvoir offrir au spectateur la meilleure sélection possible! Certains sont amateurs, d'autres sont professionnels… Ce qui nous importe, c'est la qualité et l'originalité du court-métrage.

Nous souhaitons mixer les genres, de l'animation au drame, de la comédie à la fiction. Un quart de nos films sont étrangers et tous doivent être récents. Certains des réalisateurs choisis avaient déjà participé au festival comme Loïc Nicoloff et Guillaume Rieu. D'autres courts-métrages ont même déjà reçu de précieux prix comme le film Decorado récompensé d'un Goya ou Maman(s) qui a reçu le César du meilleur court-métrage en 2017."

Quelles seront les soirées thématiques?

"Fort de notre succès de l'année passée avec nos deux soirées thématiques Beaux-arts et Musique, nous réitérons l'expérience avec cette fois pour thème L'architecture à la maison de l'architecture le mercredi 31 mai 2017 et La science-fiction au 29 rue Victor Hugo jeudi 1er juin 2017.

Nous voulons faire de ces soirées des événements à part. Par exemple, pour notre soirée science-fiction, nous collaborons avec l'association Night legends Pictures organisatrice du festival du film fantastique de Rouen. Ils réalisent pour l'occasion un décor de maison hantée dans les anciens locaux de l'école des Beaux-Arts. Ce sont des soirées ludiques et enrichissantes."

Pratique. Du 10 mai au 2 juin. A Rouen et Mont Saint-Aignan. www.courtivores.com

A LIRE AUSSI.

Le palmarès complet de la cérémonie des Oscars 2017

Daniel Vannet, 56 ans, ex-illettré devenu acteur de son existence

Le sport fait son cinéma à Mont-Saint-Aignan

Golden Globes: Isabelle Huppert nommée pour "Elle" de Paul Verhoeven