Normandie : Anne Boissel, vice-présidente de "Debout la France" démissionne après l'alliance Dupont-Aignan - Le Pen

Après l'annonce d'alliance avec le Front National de Nicolas Dupont-Aignan, candidat de "Debout la France" à l'élection présidentielle, sa vice-présidente et déléguée nationale à l'Agriculture et au Monde Paysan, la Normande Anne Boissel démissionne.

Anne Boissel, vice-présidente du parti "Debout la France" déléguée nationale à l'Agriculture et au Monde Paysan, et maire de Saon (Calvados) a démissionné de son poste, ce vendredi 28 avril 2017, après l'annonce, de Nicolas Dupont-Aignan de son soutien à Marine Le Pen pour le second tour, et "d'accord de gouvernement".

Marine Le Pen n'est "pas d'extrême droite"

Le député-maire de Yerres (Essonne), arrivé sixième avec 4,7% des voix au premier tour de la présidentielle, a aussi estimé que Marine Le Pen n'était "pas d'extrême droite", alors qu'il rejetait jusque-là une alliance à cause de "l'extrémisme" qu'il prêtait au Front national.

D'autres lieutenants du parti lâchent leur leadeur

Depuis cette annonce, les cadres du parti de "Debout la France" annoncent eux aussi leur démission, Dominique Jamet, vice-président de" Debout la France", a annoncé qu'il quittait le mouvement, tout comme sur Éric Anceau, jusque-là responsable du projet politique du parti.

Nicolas Dupont-Aignon à la tête du gouvernement de Marine Le Pen

Lors d'une conférence de presse commune entre les deux leadeurs des deux partis, ce samedi 29 avril 2017, Marine Le Pen affirmait qu'elle nommerai Nicolas Dupont-Aignan comme premier ministre de son gouvernement si elle était élue au second tour de l'élection présidentielle du 7 mai 2017.