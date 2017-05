L'Agenda en Normandie : lundi 8 mai

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Ce samedi 13 mai 2017 engagez-vous dans la Color Run de Saint-Lô. Une course ludique et sans chrono sur un trajet de 5 kilomètres, organisée au profit de l'association "un pas, deux pas pour Anaïs". Départ depuis le Bois Jugan entre 14h et 18h. Inscriptions sur la page Facebook course pour un rêve ou sur weezevent.

Pensez à emmener vos enfants à l'étang Mayya route de Vire à Torigni sur Vire. Profitez des parcours au-dessus de l'eau, au pied du château. Avec pont Népalais, poutre d'équilibre, échelle de cordes, pont en V, tyroliennes géantes. Et pour les amateurs de sensations fortes il y a du fun ball, une descente de 120m dans une bulle géante!

CALVADOS

Ce samedi 13 mai 2017 c'est la 8e édition des Bielles de Mai à Vire Normandie. Exposition de voitures de collection d'exception et de prestige qui se retrouvent une nouvelle fois sur la place du Château. Arrivée des exposants à partir de 9h le samedi. Buvette et petite restauration. Plus d'infos au 02 31 66 28 50.

Samedi 13 mai 2017 participez également à une journée portes ouvertes au SDIS de Ouistreham. Visite du centre de secours, manoeuvres de désincarcération, de sauvetage aquatique, initiation aux gestes qui sauvent, parcours incendie pour les enfants à partir de 3 ans ou encore expositions de véhicules anciens.

ORNE

Le Golf de Flers Le Houlme à la Selle La Forge fête ses 30 ans ainsi que le 25e anniversaire de l'association samedi 13 et dimanche 14 mai 2017. Samedi 13: compétition jeune et débutant (9 trous). Dimanche 14: Challenge Flers Agglo (18 trous). Toutes les infos complémentaires au 02 33 64 42 83.

Participez au concert des Wild Tuckies dès 20h30 à l'église de la Chapelle Viel ce samedi 13 mai 2017. Ambiance Folk & Blues avec ce groupe, vainqueur du tremplin jazz Anim'Ouche 2016. Un live organisé par l'Association sauvegarde du patrimoine Capellois. Comptez 10 euros par adulte ou 5 euros pour les moins de 16 ans.