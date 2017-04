A Caen, des travaux sur le réseau électrique souterrain jusqu'en 2018

La société Enedis, qui entretient et exploite le réseau public de distribution d'électricité entreprend des travaux sur le réseau électrique souterrain avec l'arrivée du nouveau tramway. Plusieurs dizaines de chantiers sont planifiés jusqu'en 2018.

Avec l'arrivée du futur tramway à Caen (Calvados), la société Enedis, qui entretient et exploite le réseau public de distribution d'électricité, restructure son réseau. Les premiers travaux, sur l'avenue Copernic, en face du collège Fernand Lechanteur ont commencé le mardi 11 avril 2017 et s'achèvent vendredi 21. 400 m de câbles électriques moyenne tension ont été remplacés et adaptés aux modalités techniques du nouveau tramway.

Des dizaines de chantiers jusqu'en 2018

La société remet à niveau le réseau électrique souterrain pour permettre aux différents prestataires d'intervenir dans les meilleures conditions. Plusieurs dizaines de chantiers sont planifiés jusqu'à fin 2018. Le prochain aura lieu en mai au niveau du carrefour situé à l'intersection de l'avenue Copernic et de l'avenue de la Côte de Nacre.