150 000 abeilles sur les toits des Rives de l'Orne à Caen

Trois ruches ont été installées sur l'un des toits du centre commercial les Rives de l'Orne à Caen (Calvados), mercredi 12 avril 2017.

150 000 nouvelles résidentes ont pris mercredi 12 avril 2017 leurs quartiers aux Rives de l'Orne à Caen (Calvados). Sur le toit de l'une des deux galeries commerçantes, trois ruches ont été installées. Ses occupantes devraient butiner sur 3 à 5 km aux alentours. "Nous en installons de plus en plus en milieu urbain, en réponse à une demande croissante des entreprises, explique Eric De Goussancourt, gérant de Charozé, une boutique spécialisée dans l'apiculture à Mondeville. Il y a une prise de conscience qu'il y a besoin d'abeilles, et qu'il faut en réimplanter en Normandie car elles sont primordiales pour 85 % des espèces végétales en France".

Bon pour l'environnement

Pour installer les trois ruches, la directrice des Rives de l'Orne a dû faire preuve de diplomatie avec le voisinage, notamment avec les résidents installés à une quarantaine de mètres. "Il a notamment fallu expliquer qu'une piqûre d'abeille et une piqûre de guêpe ce n'est pas la même chose, soutient Alice Omer. Il y a souvent une grande confusion et c'est une excellente chose de lancer ce genre d'initiative pour l'environnement". Les ailes des reines ont été coupées pour éviter les essaims. Quant au miel, il sera récolté une première fois à la mi-mai, puis en août. "L'idée est de l'offrir en dégustation aux commerçants, aux résidents et aux visiteurs des Rives de l'Orne."

