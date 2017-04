Législatives: Christine Calleja (PCD) candidate sur la première circonscription de l'Orne

Christine Calleja, venue du sud, attachée à l'Orne, ancienne pharmacienne à Carrouges où elle a aussi été conseillère municipale, présente sa candidature aux élections législatives sur la première circonscription de l'Orne (Alençon/Domfront) sous l'étiquette PCD: Parti Chrétien Démocrate.

Elle est la dixième candidate à se déclarer dans l'Orne pour les élections législatives de juin 2017. La cinquième sur la première circonscription (Alençon/Domfront). Christine Calleja est candidate sous l'étiquette du PCD, la Parti Chrétien Démocrate de Christine Boutin, puis de Jean-Frédéric Poisson (qui était l'un des candidats des primaires de la droite et du centre).

L'homme au coeur du débat politique

L'ancienne pharmacienne de Carrouges a milité lors de la " Manif pour tous ". Elle revendique des " fondamentaux ": respect de la vie, de la famille. Mais explique-t-elle pas sur des idées ringardes d'un autre temps. Mes soutiens dépassent largement la " Manif pour tous ", explique celle qui veut remettre l'homme au coeur du débat politique.

Déserts médicaux, agriculture, chômage

Cette mère de huit enfants a pour priorité la lutte contre les déserts médicaux: l'ancienne pharmacienne veut installer les jeunes médecins là où il y en a besoin, comme pour les pharmaciens ou les instituteurs. Concernant la crise agricole, elle prône davantage de simplifications administratives. Tout comme dans la lutte contre le chômage, elle veut la libre entreprise, faire confiance à ceux qui ont envie de travailler.

La grande traversée

Christine Calleja débutera sa campagne électorale après les élections présidentielles. Elle envisage avec son suppléant " la grande traversée ", à pieds, durant huit jours, de sa circonscription: de Passais à Sées, en faisant étape à Domfront, La Ferté Macé, Carrouges, Alençon, Le Mêle sur Sarthe, Courtomer. Pour aller au contact des gens, partager ses convictions. Elle veut de la politique concrète et explique comprendre les Français qui râlent et qui ne vont plus voter car ils ont l'impression que leur vote ne sert à rien... Christine Calleja:

Christine Calleja sera la seule candidate du PCD aux législatives dans l'Orne en juin 2017. Ce parti présentera 160 à 170 candidats à travers la France.

