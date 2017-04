L'Agenda en Normandie : mercredi 12 avril

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Ce jeudi 13 avril 2017 emmenez vos enfants à l'atelier p'tits jardiniers à Barneville-Carteret. Au programme: découverte du cycle des saisons avec le jardinage. Avec des bouteilles en plastique, du terreau, des plants et des graines. Réalisation d'un potager de poche. Réservations à l'Office de tourisme ou au 02.33.04.90.58. Comptez 8 euros par enfant, ça dure 2 heures.

Le groupe francilien Danakil est devenu au fil des années et des albums, un incontournable de la scène reggae française. "La Rue Raisonne" vient asseoir encore un peu plus la dynamique et l'énergie du groupe. Après avoir enflammé la salle Beaufils lors des Rendez-Vous Soniques de 2011 et le Normandy en 2014, Danakil est de retour à Saint-Lô au Normandy ce vendredi 14 avril 2017 à partir de 20h30.

CALVADOS

la Fête des Œufs arrive au château de Crèvecoeur ce dimanche 16 avril 2017, de 14h à 18h. Au total, 125 kilos d'oeufs seront cachés dans le verger. Également au programme: lâcher de rapaces, contes, ateliers créatifs… Et un campement avec animations autour du thème " médiéval fantastique " est prévu.

Mélodies épiques, musique guerrière, énergie sans limite, le groupe Amon Amarth est en concert au Cargö à Caen ce vendredi 14 avril 2017 à partir de 20h30. Musicalement enchâssés entre death et black metal, on parle ici de Vikings et de mythologie nordique. Véritables précurseurs d'un genre, vous verrez que Amon Amarth a tout d'un groupe légendaire.

ORNE

Ce mercredi 12 avril 2017 participez à une sortie Espaces Naturels Sensibles à partir de 14h30 depuis le parking de la Maison de la Rivière et du Paysage à Bréel. Découvrez, les pieds dans l'eau, les richesses naturelles de la Rouvre, des petits invertébrés aquatiques jusqu'aux poissons. Sortie spéciale " famille ", à partir de 4 ans. Comptez 2.5€ par personne, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Ce jeudi 13 avril 2017 à une soirée découverte dans le cadre du festival d'humour les Andain'ries. Retrouvez Mathieu Pachinat, Ben H, Laura Domenge ou encore Jeremy Chaize. Rendez-vous à 20h30 au centre d'animation de Bagnoles-de-l'Orne. Plus d'infos et tout le programme du festival sur lesandainries.fr.