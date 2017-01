Les bénévoles de la Croix Rouge mobilisés pour les sans-abri

Entre 25 et 30 personnes vivent dans les rues caennaises. En cette période de grand froid, les bénévoles de la Croix Rouge se mobilisent chaque soir pour leur apporter des couvertures, de la nourriture chaude et les inviter à dormir dans des centres d'hébergement.

"Là nous avons 200 couvertures", explique Christian Vivès, le président de la Croix Rouge Caen (Calvados), en montrant le tas de grosses couvertures entassées dans le local du boulevard du Maréchal Lyautey. Tous les jours, les bénévoles chargent les couvertures et autres habits chauds dans des camionnettes. Ils seront ensuite distribués tous les soirs entre 19 heures et 22 heures, lors des maraudes dans le centre de Caen.

"On a toujours besoin de couvertures"

"Les couvertures on en a toujours besoin car elles sont à usage unique. L'an passé on en a distribué 900. Là je pense qu'on va atteindre les 1 200, 1 300". En plus des couvertures et autres plaids, les écharpes bonnets et chaussettes de ski sont les bienvenus.

Tous les soirs entre 19 heures et 22 heures, onze bénévoles de la Croix Rouge arpentent les rues de Caen dans le but d'apporter de la chaleur aux sans-abri et de les inciter à dormir dans des centres d'hébergement et d'accueil prévu à cet effet. "Notre matière première c'est l'eau chaude puisque nous leur distribuons des soupes lyophilisées. Puis nous leur donnons les couvertures, chaussettes etc." Les maraudes de la Croix Rouge ont commencé bien avant la vague de froid. "Nous sommes mobilisés depuis le 24 octobre et nous les resterons jusqu'en avril, selon les besoins"

Un seul numéro: le 115

"Notre but c'est que personne ne dorme dans les rues de Caen". La trentaine de sans-abri dort tous les soirs dans les centres d'hébergement. "Si vous voyez un sans-abri, le premier réflexe à avoir est d'appeler le 115. C'est le numéro d'accueil d'urgence".

