À Rouen, les funambules du bike polo préparent leur tournoi annuel

Le bike polo, sport méconnu du grand public, est pourtant très impressionnant à suivre du bord du terrain. À Rouen, une dizaine de mordus s'y exercent chaque semaine et préparent un grand tournoi pour le week-end du samedi 28 et 29 janvier 2017.

Nous connaissions le vélo, nous connaissions le polo, mais la combinaison des deux est étonnante. Le bike polo est une discipline exigeante qui nécessite un bon équilibre et une excellente coordination motrice. À Rouen (Seine-Maritime), ils sont une petite dizaine à se retrouver chaque semaine sur l'anneau de hockey extérieur du stade Saint-Exupéry pour s'adonner à ce sport et préparer leur grand tournoi du samedi 28 et 29 janvier 2017.

Un sport d'équilibriste

En opposition à trois contre trois, les joueurs montent des vélos à une seule vitesse et seulement équipés de freins avant. L'autre main est occupée au maniement d'un maillet d'environ un mètre de long pour pouvoir frapper la petite balle et marquer des buts. En phase défensive, le plus proche de la cage devient gardien de but en suivant le principe du "goal volant" des cours de récréation.

Le plus délicat lorsque l'on débute, c'est qu'il est interdit de poser le pied à terre, même après une bonne charge adverse. Celui qui s'y risque a interdiction de participer au jeu tant qu'il n'est pas allé frapper de son maillet une zone définie au milieu du terrain, soit un sacré déficit pour son équipe qui est momentanément en infériorité numérique.

Un tournoi européen à Rouen

Ce sport qui est arrivé en France à la fin des années 2000 trouve de nombreux adeptes. Comme David, 27 ans, qui cherchait "à reprendre une activité sportive mais dans une ambiance différente". Les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2017, ils seront 48 joueurs de France et d'Europe à répondre à l'invitation des Rouennais pour le traditionnel "Tournoi d'Épiphanie", celui qui ouvre la saison européenne de bike polo.

