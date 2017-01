Le local investit le parvis de la gare

Tous les jeudis entre 17h et 19h, des producteurs et éleveurs locaux vendent leurs produits directement à la sortie de la gare de Caen (Calvados), côté Rives de l'Orne.

Légumes, viandes, fromages ou confitures… Des producteurs locaux se retrouvent sur le parvis de la gare, tous les jeudis, entre 17h et 19h, sortie Rives de l'Orne. Le but est de distribuer les commandes passées sur internet et de rencontrer les consommateurs.

"Ce sont tous des petits producteurs"

À l'origine de cette initiative, "la Ruche qui dit oui", circuit court créé il y a cinq ans et qui compte aujourd'hui plus de 700 lieux de distributions en France dont deux à Caen (rue des Frères Colin et à la gare). "Le principe est simple: les acheteurs commandent sur internet, quatre ou cinq jours avant le jeudi, payent en ligne, et viennent retirer leurs commandes auprès des producteurs le jeudi soir sur le parvis de la gare", explique Jacques Dufresne qui gère cette nouvelle ruche. "Ce sont tous des petits producteurs, à l'ancienne. Nous ne proposons que des légumes de saison", précise-t-il. La première opération a eu lieu, jeudi 12 janvier. Six producteurs locaux étaient présents et plus de vingt commandes avaient été passées. "Cela permet de soutenir les agriculteurs locaux qui en ont besoin et puis les produits sont de très bonne qualité", précise Anne, acheteuse de la Ruche, qui compte revenir chaque semaine.

Pratique. Informations sur laruchequiditoui.fr

A LIRE AUSSI.

Etats-Unis: le traditionnel "vendredi noir" bat son plein, mais en ligne

Les parents solos, ces marathoniens en quête de soutien

Insolite : à Cherbourg, il élève des ruches en ville

Quand les abeilles donnent du pouvoir aux femmes afghanes