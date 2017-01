Manche : nouveau risque de verglas cette nuit

Le Département alerte d'un nouveau risque de routes glissantes dans la Manche dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 janvier. Des plaques de verglas pourraient se former à l'intérieur des terres à la faveur d'éclaircies nocturnes.

Quelques averses se produisent encore au cours de la nuit, du vendredi 13 au samedi 14 janvier 2017, surtout en bordure côtière du département de la Manche. À la faveur des éclaircies nocturnes, les températures baissent et des plaques de glace pourront rendre les routes glissantes dans l'intérieur des terres.

Le vent de Nord-Ouest est modéré, soufflant jusqu'à 60 km/h sur les côtes. Il faiblit en fin de nuit.

Les températures minimales s'abaissent entre -1 degrés dans les terres et +5 degrés sur les plages du Cotentin.

Samedi 14 janvier 2017

Des giboulées sont attendues samedi 14 janvier 2017, pouvant se mêler de quelques flocons, en début de journée sur les hauteurs du sud-Manche. L'après-midi, des averses se produisent encore, mais sous forme de pluie.

Le vent est modéré de Nord-Ouest.

Les températures maximales vont de 6 à 9 degrés.

Dimanche 15 janvier 2017

Une zone pluvieuse aborde le département de la Manche en fin de nuit, donnant une journée bien maussade. Les pluies, faibles le matin, deviennent plus marquées l'après-midi.

Le vent, plutôt faible et variable le matin, devient modéré de Nord-Ouest l'après-midi, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Les températures minimales s'abaissent entre 1 et 3 degrés dans les terres, entre 4 et 7 degrés sur les côtes. Les maximales remontent entre 8 et 11 degrés.