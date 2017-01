Hockey-sur-glace: difficile victoire des Dragons de Rouen à Dijon

31e journée de Saxoprint Ligue Magnus dimanche 8 janvier 2017 pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui se déplaçaient à Besançon pour rencontrer les Ducs de Dijon. Au final les Dragons s'imposent 4-3.

Dimanche 8 janvier 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) effectuaient le déplacement jusqu'à Besançon pour rencontrer les Ducs de Dijon pour le compte de la 31e journée de Saxoprint Ligue Magnus et après un match compliqué, ce sont finalement les Rouennais qui remportent la partie sur le score de 4-3.

Ouverture du score rouennaise

Si le premier et unique but du premier tiers est inscrit par les Rouennais par l'intermédiaire de Yorick Treille à la déviation d'un tir de Mark Matheson (1-0), la suite est beaucoup moins réjouissante dès le début du deuxième tiers.

En effet, dès la deuxième minute, les Ducs égalisent par Spencer Edwards alors qu'ils évoluent en infériorité numérique (1-1). Les choses ne vont pas s'arranger pour les Jaunes et Noirs qui vont encaisser deux nouveaux buts par Taylor Stefishen et Spencer Edwards (3-1).

La réaction interviendra à la 17e minute avec la réduction du score d'Olivier Dame-Malka d'un slap puissant (3-2) alors que les Normands évoluent en supériorité numérique.

22 secondes fatales

Menés au score, les joueurs de Fabrice Lhenry ne vont pas abdiquer dans le dernier tiers temps et vont réussir à renverser la vapeur en 22 secondes. Damien Raux égalise à deux minutes du terme de la rencontre (3-3) alors que 22 secondes plus tard, Adam Miller inscrira le but de la victoire alors qu'il reste à peine plus d'une minute à jouer (4-3).

Un précieux succès qui permet aux Normands de remonter à la troisième place du classement qui se ressert encore un peu plus en tête, Lyon n'étant plus qu'à deux points des Rouennais.

Prochain rendez-vous pour les Dragons de Rouen dès mardi 10 janvier 2017 avec la réception de l'Etoile Noire de Strasbourg pour le compte de la 32e journée de Ligue Magnus.

