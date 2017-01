Normandie: le conducteur en fuite n'avait ni permis ni assurance

Jeudi 5 janvier 2017, près de Rouen (Seine-Maritime), la police a interpellé un chauffard après une poursuite dans les rues de Oissel. Sans permis et sans assurance, le jeune a également été pris en possession de cannabis.

Certains sont prêts à tout pour échapper à un contrôle de police. Jeudi 5 janvier 2017, il est 15h30 lorsqu'une patrouille de police repère une voiture qui roule à vive allure dans la rue Émile-Zola, à Oissel (Seine-Maritime). Les policiers lancent leurs avertisseurs sonores et lumineux, mais le véhicule ne s'arrête pas.

Une poursuite rocambolesque

Le fuyard prend la direction de Saint-Étienne-du-Rouvray mais il se retrouve englué dans la circulation. Il fait alors demi-tour et repart en direction de Tourville-la-Rivière. Il perd le contrôle de sa voiture, percute un plot métallique... mais il repart à nouveau !



Il emprunte le rond-point de la place Émile-Zola à contresens, manque de percuter un véhicule et finit par s'encastrer dans un terre-plein central de la rue Émile-Zola, d'où était partie la poursuite.

Interpellé, le jeune homme de 18 ans habitant à Elbeuf a quelques grammes de cannabis sur lui et avoue conduire sans permis et sans assurance. Il a été placé en garde à vue et son véhicule a été mis en fourrière.

