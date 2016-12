Bernard Cazeneuve propose la prolongation de l'état d'urgence.

Le gouvernement a adopté en Conseil des ministres exceptionnel le projet de loi prolongeant jusqu'au 15 juillet, l'état d'urgence, en vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015.

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a annoncé ce samedi 10 décembre 2016, la volonté du gouvernement de prolonger l'état d'urgence, en vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015, pour sept mois supplémentaires, jusqu'au 15 juillet 2017, afin de couvrir les échéances électorales.

"La persistance de la menace terroriste rend cette prolongation indispensable", a déclaré l'ancien député-maire de Cherbourg (Manche) à la sortie d'un Conseil des ministres exceptionnel.

Le projet débattu par les parlementaires

Le projet de prolongation de l'état d'urgence, sera débattu à l'Assemblée mardi 13 décembre 2016 et au Sénat deux jours plus tard.

Examen de la la prorogation de l'#etatdurgence mercredi en C° des lois du @Senat puis examen en séance publique jeudi à partir de 16h15 — Philippe Bas (@BasPhilippe) 9 décembre 2016

La prolongation permettra "d'enjamber" l'élection présidentielle d'avril-mai et les élections législatives de juin afin de laisser le soin à un nouveau gouvernement et une nouvelle assemblée de décider, ou non, d'une sortie de l'état d'urgence.

