Départementales 2015 : les candidats de Bayeux et Courseulles en direct sur Tendance Ouest ce soir

Pour les élections départementales, Tendance Ouest met en place une série de sept débats, en public et en direct, dans toute la Normandie. L'un d'eux, le deuxième, se tiendra dans le Calvados à Bayeux, à l'espace Saint-Patrice, le lundi 23 février à 18h. Au programme, 90 minutes de discussions avec les candidats des cantons de Bayeux et Courseulles. Les débats seront retransmis en direct, et donc à écouter et à voir, sur les sites de la Manche Libre et de Tendance Ouest.

En plateau, les journalistes Frédéric Oblin, Louis-Sébastien Jacquel-Blanc et le politologue caennais Cyril Crespin animeront les échanges. La soirée permettra de comprendre les enjeux de ces territoires et de découvrir les candidats présents sur ces circonscriptions. Avec la réorganisation des cantons, des changements de couleurs politiques sont à prévoir.

À noter que des soirées débats en direct et en simultanées auront également lieu les jours des deux tours des élections départementales, les 22 et 29 mars, depuis Alençon, Caen, Cherbourg et Saint-Lô.