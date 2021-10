Paris (AFP). Ligue 1: Lyon tout sourire, l'OM distancé

Tout sourit à Lyon: sa victoire contre Nantes (1-0) lui a permis de conserver sa place de leader, subtilisée brièvement samedi soir par le Paris SG, et le nul de Marseille à Saint-Etienne (2-2) éloigne un peu l'OM, un concurrent pour la course au titre, dimanche au terme d'une 26e journée de L1 mouvementée . Lyon: Le titre ? Quel titre ? Lyon, avec 54 points, a donc toujours deux unités de plus que le Paris SG (2e, 52 pts), vainqueur de Toulouse samedi (3-1), mais désormais quatre de plus sur Marseille (3e, 50 pts), neutralisé dans le Chaudron. Le championnat (38 journées au total) avance mais les Lyonnais refusent toujours -- du moins devant les micros -- de parler du titre. "Il y a encore pleins de situations d'ici la fin de saison pour revoir nos objectifs. Pour l'instant, nous cherchons à rester le plus haut et le plus longtemps possible pour pouvoir espérer nous qualifier en Ligue des Champions", a ainsi commenté sobrement Lacazette, titulaire pour son retour de blessure, qui a joué une grosse heure, sans marquer. Son coach Hubert Fournier n'en dit pas beaucoup plus: "La victoire est importante pour bien aborder trois déplacements consécutifs chez des équipes difficiles à man?uvrer (Lille, Montpellier, Marseille). Il sera plus sage d'attendre ce passage pour savoir si nous pouvons encore embêter Paris et rester sur le podium". Le but de la victoire lyonnaise, au terme d'une action confuse, a été attribué par la LFP à Fekir. C'est donc son 9e but en L1 cette saison (il peut aussi s'enorgueillir de 6 passes décisives). Gonalons, lui, a manqué son penalty dans les arrêts de jeu. . Les Verts exaucent Aulas Jean-Michel Aulas, le roublard président de Lyon, a crié "Allez les Verts !" devant les caméras de beIn Sports avant le match de l'OM. Le boss de l'OL a été en grande partie exaucé. Marseille s'éloigne un peu de la tête du classement. Il y a des dates terribles: la dernière fois que Marseille a gagné à l'extérieur, c'était le 4 octobre à Caen (2-1) ! Si l'OM n'est pas champion, ses pauvres résultats loin du nouveau Vélodrome en seront la cause. Dans le Chaudron de Geoffroy-Guichard, c'est Gradel qui a ouvert la marque pour les Verts sur penalty à la 54e minute. Huit minutes plus tard, Bielsa a effectué trois changements, avec notamment la sortie de Gignac remplacé par Batshuayi. Et c'est ce dernier qui a inscrit un doublé en l'espace de trois minutes. Mais Erding a égalisé en toute fin de match pour les Verts! Quel scénario fou ! Et quelle frustration pour l'OM. . Guingamp, la tête à Kiev - Plus tôt dans l'après-midi, sur une pelouse du Roudourou indigne de la L1, Guingamp, qui avait peut-être déjà la tête tournée vers l'Ukraine, est tombé contre Montpellier (2-0). L'addition aurait pu être plus lourde, si la transversale n'avait renvoyé le penalty de Bakar en toute fin de match. C'est un petit coup d'arrêt pour des Bretons qui n'avaient plus perdu depuis le 18 janvier et un déplacement à Marseille (2-1). Les hommes de Jocelyn Gourvennec doivent désormais se remobiliser pour le match qui les attend à Kiev (entre 2 et 4 degrés selon les prévisions) contre le Dynamo, battu 2 à 1 en 16e de finale aller de l'Europa League. Dans le bas du classement, la lutte pour le maintien fait rage. Metz, dernier, est allé chercher un précieux nul à Reims (0-0). Et voilà les Lorrains d'Albert Cartier à égalité de points (22) avec le 19e, Lens, qui a fait une très mauvaise opération en explosant à Caen (4-1) samedi soir. Des tracas disciplinaires vont maintenant s'inviter à Lens: ses supporteurs ont totalement dérapé à Caen, provoquant une interruption de match d'un quart d'heure samedi soir. Résultats de la 26e journée de la Ligue 1 de football: vendredi

