Curtis Harding : soulman de demain à Rouen

Repéré et soutenu par la maison Saint Laurent, découvert par le public aux transmusicales de Rennes, Curtis Harding n'a pas son pareil pour transmettre la fougue de sa musique : "Un soul power qui parle de lui-même" aime t-il à dire. Parti à la conquête de l'Europe, c'est à Rouen qu'il entame sa tournée européenne. Look de star, il a le sex-appeal adéquat. Sur scène il joue les enchanteurs et transmet son énergie à la foule, prouvant que la soul n'est pas près d'être rangée au placard. Enfant du Michigan, il se nourrit des chants gospel de sa mère évangéliste, et trouve à Atlanta de quoi compléter sa culture musicale afro-américaine. Avec Keep on shining ou Heaven's on the other side, il paye son tribut aux plus grandes stars soul mais s'aventure aussi dans un univers plus rock avec Next time.

Pratique. Vendredi 20 février à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 4 à 16€. www.le106.com