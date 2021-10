Chauffage et transport coûtent trop cher pour un tiers des Bas-Normands

"20 % des ménages bas-normands consacrent une partie trop importante de leur budget pour se chauffer et 13 % pour se déplacer. Près de 4% sont confrontés aux deux difficultés" : ce sont les conclusions de l'étude de l'INSEE. Elle s'intéresse aux ménages dits vulnérables sur le sujet de l'énergie, c'est à dire ceux dont les dépenses énergétiques représentent une part trop importante de ses revenus, et dépassent un seuil fixé à 8 % pour les dépenses de chauffage du logement et 4,5 % pour les déplacements "contraints" en voiture.

"Pour le chauffage, l'Orne fait partie des dix départements métropolitains les plus concernés, avec 29 % des ménages ornais en situation de vulnérabilité, soit davantage que Calvados (18 %), la Manche (17 %)", note le rapport. Un ménage bas-normand sur cinq, soit environ 127 500 ménages, se trouve ainsi en situation de vulnérabilité énergétique pour chauffer son logement et ses eaux sanitaires. Près de la moitié des ménages vulnérables sont des retraités.

"La vulnérabilité énergétique liée au carburant est, elle, souvent concentrée aux franges des zones d’emploi. En Basse-Normandie, plus de 82 000 ménages (13 %) dépensent au moins 4,5 % de leurs revenus pour se procurer le carburant nécessaire à leurs déplacements contraints." La région se situe dans une position moyenne, 11ème parmi les 22 régions françaises.