Les cinq grands projets de la Métropole entre 2015 et 2025

Seine Sud

Le développement économique étant l'un des nerfs de la guerre, Frédéric Sanchez porte une attention particulière au projet Seine Sud. A cheval sur Sotteville-lès-Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray et Oissel, cette zone de 800 hectares commence à être reconvertie dès l'année 2015. Frédéric Sanchez évoque la vocation "portuaire, industrielle et logistique" de la Métropole sur ce secteur. Pour en savoir plus ce projet, rendez-vous ici.

Innopolis 2

Après Innopolis 1, la Métropole a pour ambition de créer une nouvelle pépinière d'entreprises dédiée aux métiers du numérique. "Un Innopolis 2 pour soutenir les filières innovantes et la tertiarisation de l'économie métropolitaine", résume Frédéric Sanchez qui veut faire de la Métropole le "premier réseau français" en termes de soutien à la création d'entreprises innovantes. Innopolis 2 pourrait être opérationnel en 2019.

Un musée unique

La Métropole gère aujourd'hui 11 structures muséales. Elle garde ses propres établissements (Fabrique du Savoir, Panorama XXL, futur Historial Jeanne d'Arc) et récupère les musées municipaux, dont les Beaux-Arts, et départementaux, dont le musée des Antiquités. Frédéric Sanchez dit "vouloir porter, au moment où l'on s'inquiète pour l'avenir de la culture, une ambition culturelle forte car une partie de l'attractivité de la Métropole repose sur sa capacité à rayonner sur le champ culturel." Plus qu'une gestion mutualisée, des relations entre ces différents musées vont se tisser progressivement.

Nouvelle ligne Teor

La T4, ou arc Nord-Sud, devrait voir le jour en septembre 2018. "100 000 habitants auront à disposition près de chez eux d'une nouvelle solution de transports en commun. C'est une étape dans la construction d'une nouvelle qualité de vie métropolitaine", se réjouit le président de la Métropole Rouen Normandie.

Nouvelle tarification sociale

La Métropole va travailler dès cette année à l'instauration d'une nouvelle tarification sociale de l'eau et des transports en commun. La Métropole compte aujourd'hui 16 quartiers prioritaires, soit 46 000 habitants avec des revenus très faibles. Frédéric Sanchez souhaite à ce titre une Métropole solidaire et évoque une "obligation morale" vis-à-vis de cette population.