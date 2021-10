Rémunération du don du sang : "Une fiction" pour l'EFS Normandie

Le docteur Patrice Rasonglès est catégorique : "A ce jour, il n'est pas question de remettre en cause la gratuité, le bénévolat, le non profit et l'anonymat du don du sang." Et le responsable d'évoquer un fondement de la société : "La rémunération du don du sang, ce serait une brèche ouverte dans la marchandisation du corps humain. La non-commercialisation du corps humain fait partie des principes de la constitution."

Pour le directeur de l'EFS Normandie, cette rumeur de rémunération des donneurs - "qui deviendraient des vendeurs" - est le résultat d'un "intense lobbying de divers opérateurs qui voudraient aligner la France sur d'autres pays de l'Union Européenne" : "Dans certains nombre de pays, notamment en Autriche, certains citoyens peuvent vendre leur sang à des laboratoires pharmaceutiques. Ensuite, et de manière assez paradoxale, le bénévolat actuel coûte cher, avec la collation offerte. S'il y a rémunération, le vendeur sera moins exigeant sur l'accueil et le confort." En résumé, l'idée d'une rémunération du don du sang serait basée sur l'exemple donné par d'autres pays européens et sur le coût important du bénévolat actuellement.

"Il n'y a jamais eu de manque de sang"

Si la rémunération du don du sang ne serait qu'un feu de paille, elle ne doit pas empêcher de se poser la question de la rarification du don du sang. Là aussi, Patrice Rasonglès relativise : "Depuis que la transfusion sanguine existe en France, au lendemain de la 2nde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu de manque de sang en France même s'il y a eu des moments difficiles."

Et bien que l'on observe "une baisse régulière des dons du sang", cette dernière serait compensée par les progrès de la médecine : "Autrefois, des interventions chirurgicales demandaient plusieurs dons de sang. Ces mêmes interventions en demandent beaucoup moins aujourd'hui."

Reste à veiller à ce que cette baisse des dons du sang ne devienne pas trop importante et ne vienne réveiller les adeptes d'une rémunération du don du sang.