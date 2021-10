Nice (AFP). Nice: trois militaires en faction agressés

Trois militaires ont été agressés à l'arme blanche et blessés légèrement mardi dans le centre de Nice, alors qu'ils étaient en faction devant un centre communautaire juif dans le cadre du plan Vigipirate, a-t-on appris de source policière. Les militaires, dont l'un a été blessé au bras et un autre au visage, ont été pris en charge par les services de secours sur le lieu de l'agression, avenue Jean Médecin, à côté de la place Masséna, a constaté un correspondant de l'AFP. Leur pronostic vital n'est pas engagé, selon la source policière, qui précise que l'auteur a été interpellé. Les militaires assuraient la sécurité dans le cadre du plan Vigipirate devant un immeuble abritant le Consistoire israélite de Nice, Radio Shalom et une association israélite.

