US Quevilly, scénario complètement fou et qualification au bout de la nuit !

A peine le coup d’envoi donné, c’est Jonathan Mortoire qui offre une superbe transversale pour Mathieu Géran aujourd’hui coté gauche et qui déborde sur son coté. Un une deux avec un coéquipier et un tir dans le petit filet opposé offre l’ouverture du score aux jaunes et noirs après seulement 15 secondes de jeu.

Les Orléanais sont cueillit à froid et malgré un début de domination, se font une nouvelle fois cueillir sur un magnifique coup du sombrero d’Adama Sarr sur le dernier défenseur et qui s’en va tromper le gardien adverse d’un magnifique plat du pied à la douzième minute.

Les canaris ne s’arrêtent pas là, puisqu’après un nouveau festival coté gauche de Mathieu Géran, celui-ci finit par récupérer le ballon pour le glisser encore une fois dans le petit filet d’une équipe d’Orléans complètement médusée.

Après vingt minutes de jeu, les joueurs de Manu Da Costa, suspendu pour le match, et remplacé sur le banc par son adjoint Thomas Tiarci, créent pour l’instant la surprise (3-0).

Le jeu s’équilibre enfin et c’est à partir de ce moment là, que le show Dan Delaunay commence. Le gardien Quevillais réalise plusieurs parades mais finit par céder sur un centre coté gauche : léger cafouillage dans la défense et finalement, ce sont les visiteurs qui parviennent à réduire la marque dans les arrêts de jeu de la première mi-temps (3-1).

Au retour de la pause, c’est une toute autre équipe d’Orléans qui revient sur la pelouse avec de bien meilleures intentions. Les Normands reculent et subissent énormément pendant le premier quart d’heure hormis un bon lob tenté par Adama Sarr juste après la reprise, qui termine juste au dessus du but Orléanais.

Malheureusement pour les Quevillais, la pression est trop forte et les joueurs du Loiret parviennent à réduire la marque à l’heure de jeu puis à égaliser six minutes plus tard d’une grosse frappe à l’entrée de la surface pour l’égalisation (3-3).

Après l’égalisation, les Orléanais relâchent un peu la pression et le jeu s’équilibre de nouveau jusqu'à la prolongation avec de nouveaux arrêts de la part du gardien des jaunes et noirs très en vue ce soir.

Même au cours de la prolongation, Dan Delaunay permet à son équipe de rester dans le match grâce à un face à face remporté sur l’attaquant des visiteurs du soir.

Il faut donc se rendre à l’épreuve des tirs aux buts où, encore une fois, si le premier tireur Quevillais Jonathan Mortoire offre l’avantage dans la série, c’est Delaunay qui s’en va sortir le premier tir au but d’un bel arrêt au ras du poteau.

Finalement, c’est Adama Sarr qui clôture la soirée et offre la qualification à son équipe d’une magnifique panenka pleine de sang froid.

« On sort encore une fois Orléans, on va peut-être encore écrire quelques belles pages de l’US Quevilly » déclarait le président du club Michel Mallet.

« C’est une grande fierté car on a tenu la dragée haute à Orléans même si on a eu des périodes un petit peu moins bonnes, mais c’est une grande qualification. On fait une grosse première mi-temps, le seul regret, c’est la dernière action qui se termine en but, après c’est évident que le scenario n’est plus du tout le même, on a eu quinze minutes en deuxième où on a pas été capable de tenir le ballon, où la fatigue et la pression adverse nous a fait mal.

On a pas à rougir, on a montré un très beau visage de l’USQ ce soir. J’ai pas été surpris par la panenka d’Adama car c’est ce qu’il réalise très souvent à l’entrainement, je lui ai dit juste après la fin du match en rigolant en arrivant au vestiaire « si tu te loupes, je te pends ». Ce geste à été a l’image de son match, énorme, il faut lui rendre hommage.

Je suis très content pour les joueurs car ils réalisent une saison exceptionnelle jusqu'à maintenant hormis la fin d’année 2014 on on était cuit mentalement » confiait Manu Da Costa.

Son adjoint et ancien gardien de but Thomas Tiarci ajoutait : « Dan a été très bon aujourd’hui, la qualification lui est en grande partie due, il a fait des arrêts déterminants, et le penalty au ras du poteau, c’est exceptionnel ».

Le capitaine Joris Colinet : « Je pense qu’ils se sont un peu arretés de jouer après être revenu à 3-3, et après c’est la loterie des penaltys, c’est bien on continue l’aventure ».

« Je me rappelle vraiment pas de mon but , j’aimerai bien le revoir. La panenka, je les avait prévenu à l’entrainement que j’allais le faire et je l’ai fais, ça a marché tant mieux, la prochaine fois je la ferais pas je m’arrête là » souriait Adama Sarr.

Arnaud Archimbaud (défenseur) : « le scenario est beau parce que ca se termine bien pour nous, mais il aurait pu être catastrophique. La panenka d’Adama, c’est gonflé et c’est ça qui fait le charme de la Coupe de France, ce soir c’est que du bonheur »

Les Quevillais vont donc devoir attendre maintenant le tirage des 1/16e de finale qui aura lieu lundi soir.

Prochain match de l’US Quevilly samedi 10 janvier à Ivry.