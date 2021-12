La Sierra Leone est devenue officiellement la nation comptant le plus grand nombre de personnes contaminées par le virus Ebola, avec 7.798 cas recensés, contre 7.719 au Liberia, selon de nouvelles statistiques dévoilées lundi par l'OMS. L'épidémie a fait plus de 6.331 morts en Afrique de l'Ouest en un an sur près de 17.800 cas recensés, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), arrêté au 6 décembre.

