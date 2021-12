Le cirque de Noël débarque à Rouen

Pour cette fin d’année, les héros sont les animaux. La grande ménagerie du cirque surprendra avec des animaux exotiques comme les pingouins et les otaries ou encore les tigres du Bengale ou de Sibérie et les lions d’Afrique.

Les animaux familiers comme les chiens et les chats sauront aussi étonner leur public, grâce à leurs incroyables talents et leur travail en meute. Ce n’est pas tout, le Noël des Z’animaux nous réserve des surprises mécaniques avec en exclusivité la voiture robot Transformers et des numéros surprenants de voltige et d’équilibre : du grand spectacle dans la pure tradition circassienne. À consommer en famille, sans modération.



Pratique. Du 3 au 12 et du 23 au 24 décembre. Quais bas rive gauche à Rouen. Tarifs 22 à 46 €. Tél. 05 34 56 46 08